В Санкт-Петербурге у психиатров объём работы увеличился на 30% за время пандемии

Во время пандемии коронавирусной инфекции многие горожане Санкт-Петербурга нуждаются в психологической помощи.

За время пандемии коронавирусной инфекции рабочая нагрузка на психиатров в Санкт-Петербурге выросла около 30 процентов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали представители профильных медицинских учреждений вчера, в пятницу, 12 февраля.

Более того, медицинские работники подчеркнули увеличение обращений пациентов с тревожными расстройствами. Однако, если учитывать только необходимость психологической, не психиатрической помощи, то в этом плане показатели ещё выше, уточнила руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ ПН имени Бехтерева Татьяна Караваева. По словам Татьяны Караваевой, за время второй волны пандемии у граждан выявились депрессивные настроения.