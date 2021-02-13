Петербургский депутат Михаил Амосов выздоровел от COVID-19

Вчера, в пятницу, 12 февраля, депутат от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов рассказал, что выздоровел от коронавирусной инфекции. Депутат получил отрицательный результат тестирования на наличие коронавируса.

Михаил Амосов сообщил, что уже начал возвращение к нормальной жизни и работе и вливается в повседневный ритм. Он уже рассказ первую, после продолжительного больничного, лекцию на курсе "Градостроительное планирование" для будущих экспертов кадастра и землепользования.

У Амосова выявили наличие коронавирусной инфекции после того, как он привился от COVID-19 "Спутник V". Затем состояние депутата стало хуже, далее его доставили в Боткинскую больницу. Врачи у депутата определили поражение 40 процентов лёгких.