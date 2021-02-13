Число заболевших COVID-19 выросло на на 17%

В пятницу, 12 февраля, в медицинские учреждения за помощью в Санкт-Петербурге обратились 2 тысячи 193 человека с коронавирусной инфекцией. Этот показатель на 17,40 процентов больше, чем был целую неделю назад.

Однако при этом количество активных пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге наоборот снижается. За прошедшие семь дней количество заболевших коронавирусом под наблюдением врачей сократилось на 13,38 процентов, рассказали в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19. Также в центре подчеркнули, что общая тенденция на спад эпидемического процесса сохраняется.

Вакцину получили в Санкт-Петербурге 144 тысячи 493 человека. Из них 31 тысяча 867 закончи все этапы из двух. За прошедшие 24 часа первый этап вакцинации прошли 8 тысяч 887 горожан, второй - 2 тысячи 386.