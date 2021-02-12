В Петербурге уже долгое время держится планка в тысячу заболевших «ковидом» за сутки

За минувшие сутки в Северной столице зафиксировано 1 134 случая инфицирования вирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Примечательно, что показатель около тысячи заболевших за сутки держится в Петербурге уже долгое время. В России за прошедший день зафиксировано 15 089 инфицированных. Среди заболевших у 11,7% не наблюдалось каких-либо клинический проявлений вируса. По стране за день выписано 20 720 пациентов, а Петербург занимает в этом рейтинге первое место – 3 446 выздоровевших.