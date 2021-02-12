За последние сутки в Петербурге от «ковида» умерло 58 человек

За прошедшие сутки Москва опередила Санкт-Петербург по количеству летальных исходов от коронавирусной инфекции. За прошедшие 24 часа в Северной столице жертвами коронавируса стали 58 человек. За это же время в Москве зафиксировали 63 летальных исхода.

Всего в городе на Неве от вируса умерло 10 тысяч 356 человек. Число инфицированных за сутки в Петербурге составило 1134 человека.

Число смертей от COVID-19 в Ленинградской области также возросло с 9 летальных случаев до 11. Всего в России от «ковида» умерло 507 пациентов.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что 10 февраля правительство Петербурга сняла еще некоторые ограничения по коронавирусу в городе.