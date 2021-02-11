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Завершающий второй укол от COVID-19 сделали 30 тысяч петербуржцев

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© Фото: pixabay.com

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Первый этап вакцинации прошли 136 тысяч жителей Северной столицы.

Цикл вакцинации «Спутником V» завершили около 30 тысяч горожан. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Известно, что вакцинация состоит из двух этапов. «Спутник V» вводится в два укола с определенным периодом между ними. Так, первый укол на данный момент сделали 135 тысяч 606 жителей Петербурга, а второй укол сделали 29 тысяч 481 человек.

Согласно оперативным данным на 11 февраля в городе на Неве 12 тысяч инъекций препаратом «Спутник V» было сделано в 115 прививочных пунктах. Кроме того, в город поступило 281 тысяча 542 доз вакцины от коронавируса.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о 61 летальном случае от вируса COVID-19 в Петербурге.

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