Завершающий второй укол от COVID-19 сделали 30 тысяч петербуржцев

Цикл вакцинации «Спутником V» завершили около 30 тысяч горожан. Об этом сообщает администрация Петербурга.

Известно, что вакцинация состоит из двух этапов. «Спутник V» вводится в два укола с определенным периодом между ними. Так, первый укол на данный момент сделали 135 тысяч 606 жителей Петербурга, а второй укол сделали 29 тысяч 481 человек.

Согласно оперативным данным на 11 февраля в городе на Неве 12 тысяч инъекций препаратом «Спутник V» было сделано в 115 прививочных пунктах. Кроме того, в город поступило 281 тысяча 542 доз вакцины от коронавируса.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о 61 летальном случае от вируса COVID-19 в Петербурге.