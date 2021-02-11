В Петербурге проверят гимназию после домогательств учителя к девочке

По факту домогательства учителя ОБЖ к ученице восьмого в Гимназии №42 Приморского района в районной администрации была начата служебная проверка. Об этом проинформировали 11 февраля в районной пресс-службе.

Напомним, что информация о том, учитель ОБЖ приставал к ученицам, стала известна случайным образом. Одна из пострадавших смогла зафиксировать происходящее на видеокамеру телефона. На видеоматериалах виден факт домогательства учителя-мужчины.

Родители рассказали, что о домогательствах со стороны учителя ученицы 8-х классов не один раз рассказывали своим родителям, а также руководству школы, однако ученикам не верили, и мер, соответственно, никаких принималось.

"Ситуация, запечатленная на видео ученицы восьмого класса гимназии №42 Приморского района, требует тщательной и всесторонней проверки правоохранительными органами. Полицией начаты оперативно-следственные мероприятия, работает прокуратура. Отделом образования администрации Приморского района также проводится служебная проверка гимназии", — отметили в пресс-службе.