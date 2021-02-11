Предприятие в Красногвардейском районе было оштрафовано за сжигание опасных отходов

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе котельная предприятия была оштрафована за сжигание опасных отходов.

После того, как поступили жалобы от жителей района на запах гари, а также на загрязнение воздуха, на предприятие с целью проверки нагрянули сотрудники из городского Комитета по природопользованию.



В ходе проведения проверки на предприятии были обнаружены факты сжигания отходов из опилок древесины, которые были пропитаны смолами. Данная категория мусора отведена в 4 и 5 классы опасности.

Юридическое лицо предприятия котельной было привлечено к административной ответственности. Владелец обязан устранить последствия сжигания мусора и загрязнения территории, также предприятие будет выплачивать штраф суммой сто тысяч рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе городского Комитета по природопользованию.