Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 закрыли после одного дня работы

В Санкт-Петербурге был открыт первый мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции, однако, после первого дня работы его закрыли.

Пресс-служба комитета по здравоохранению города Санкт-Петербург сообщила, что в ведомстве определили данную попытку нецелесообразной.

Напомним, накануне недалеко от здания НПО "Импульс" появился белый автобус, он был с табличкой "вакцинация". Сотрудники в белых халатах предлагали горожанам Петербурга сделать прививку "Спутник V" против коронавируса. Прививание предлагалось бесплатно.

После появления пункта вакцинации на колёса в городском комитете здравоохранения рассказали, что данная инициатива исходила от района. В мобильном пункте проводили работу медицинские сотрудники из 86-й районной поликлиники Калининского района.