За последние сутки в Петербурге о «ковида» умер 61 человек

В Санкт-Петербурге вновь повысилась смертность от коронавирусной инфекции. Северная столица все еще находится на втором месте по смертности в российском рейтинге.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в Петербурге от COVID-19 умер 61 человек. За все время пандемии жертвами «ковида» стали 10 тысяч 298 человек.

Всего в России за сутки от вируса скончались 553 пациента, а за все время пандемии — 78 тысяч 687 человек.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что за последние сутки тесты на коронавирус в городе на Неве сдали более 25 тысяч горожан.