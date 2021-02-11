За последние сутки тест на COVID-19 сдали более 25 тыс. человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге тест на наличие коронавирусной инфекции в организме сдали 25 тысяч 124 человека.

Число зараженных «ковидом» в Северной столице постепенно снижается и уже достигло отметки в 1127 человек за последние сутки. Петербург до сих пор находится на втором месте в рейтинге по числу зараженных. Лидером все также остается Москва, где выявили 2040 новых случаев инфицирования.

Также стоит отметить, что за последние сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 5436 вызовов.