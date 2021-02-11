С 12 февраля в Петербурге снимут некоторые коронавирусные ограничения

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге начинает стабилизироваться. В связи с этим, правительство города решило снять некоторые ограничения. В итоге, с пятницы, с 12 февраля начнут работать фуд-корты. Кроме того, заполняемость в залах театров и на концертах увеличится с 50% до 75%.

Однако на торжественной церемонии заключения брака не должно находиться более 30 человек.

Северная столица до сих пор находится на второй позиции после Москвы по числу зараженных коронавирусом за день. За все время пандемии в Петербурге заболело 348,6 тысяч человек.