В Петербурге прошли рейды по соблюдению противоэпидемических мер

В Санкт-Петербурге продолжаются проверочные визиты в организации и предприятия на предмет соблюдения стандартов безопасной деятельности. Большинство проверенных соблюдают установленные правила. Однако без нарушителей не обходится.

За прошедшую неделю сотрудникам комитета по контролю за имуществом проверили 347 торговых точек, а также общепита. В ходе проверок у 23 организаций обнаружили несоответствия нормам.

Во время рейдов большинство работников сфер торговли не использовали медицинские маски, а также отсутствовали QR-коды, которые подтверждают соблюдение санитарных требований.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов напомнил жителям региона, что необходимо помнить о соблюдении противоэпидемиологических требований вне зависимости, в какой эпидемиологической ситуации находится город.