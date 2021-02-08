Оранжевую ветку петербургского метро «парализовало» из-за сломавшегося поезда

В Санкт-Петербургском метрополитене на станции метро «Новочеркасская» вечером, в понедельник, 8 февраля, из-за неисправности остановился поезд. В связи с этим движение составов по «Оранжевой ветке подземки (Правобережная) в сторону станции метро «Улица Дыбенко» было временно приостановлено на 20 минут.

Кроме того, пришлось даже закрыть некоторые станции на этой ветке из-за большого количества пассажиропотока.

«В 17:07 на ст. Новочеркасская неисправность состава. Отправился своим ходом, из-за большого пассажиропотока закрыты ст. "Проспект Большевиков", "Новочеркасская", "Спасская"», — заявили в пресс-службе метрополитена.