В Петербурге зафиксировали минимальное число заболевших «ковидом» с ноября

За все время пандемии коронавирусной инфекции в России число зараженных достигло отметки в 3 967 281 человек.

За последние сутки больше всего зараженных коронавирусом зафиксировано в Москве и Северной столице, 2028 и 1175 зараженных соответственно. Также стоит отметить, что данные за последние сутки в Петербурге — это минимальный показатель с 5 ноября.

Согласно данным оперативного штаба, жертвами коронавируса за последние сутки в городе на Неве стали 39 пациентов. Вылечилось от COVID-19 2339 человек.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что за последние 24 часа тест на коронавирус сдали почти 27 тысяч человек.