Математики СПбГУ рассчитали, что ко второй декаде апреля этого года, заболеваемость коронавирусом составит всего 0,1%. Однако, отмечается, что в этом может помочь массовая вакцинация и именно от ее темпов будет зависеть сможет ли город достичь таких результатов или нет.
Однако, регулярно фиксируются случаи повторного заболевания коронавирусуной инфекцией. Механизм этого вполне ясен. Так, врач-инфекционист Евгений Тимаков раскрывает причины, почему можно заразиться этой неприятной и смертельно опасной болезнью во второй раз.
"Это не ветряная оспа. Коронавирусная инфекция не вызывает пожизненный иммунитет", - цитируют Тимкова РИА Новости.
Самая частая причина повторного заболевания – это постоянный контакт с больными. Например, врачи постоянно контактируют с инфицированными людьми. Кроме того, иммунитет после перенесенной болезни может не окончательно сформироваться и это тоже может спровоцировать риск повторной болезни.
Если человек принимает препараты, которые подавляют иммунную систему, это так же увеличивает вероятность заболеть.
Несмотря на прогнозы математиков, врачи все равно опасаются наступления третьей волны пандемии. Это может произойти, если в страну попадут разносчики нового штамма коронавируса. Впрочем, есть надежда на то, что иммунитет, который будет у людей после вакцинации препаратом Спутник V, защитит их и от новых вариаций вируса.
Врач рассказал, почему можно заразиться COVID во второй раз
© Фото: pixabay.com
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По мнению известного московского врача-инфекциониста Евгения Тимакова, иммунитет после перенесенного заболевания и не должен быть с человеком всю жизнь.
Математики СПбГУ рассчитали, что ко второй декаде апреля этого года, заболеваемость коронавирусом составит всего 0,1%. Однако, отмечается, что в этом может помочь массовая вакцинация и именно от ее темпов будет зависеть сможет ли город достичь таких результатов или нет.
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