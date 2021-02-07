В петербургских больницах освободилось 45% коек для коронавирусных пациентов

В Петербурге освободилась почти половина коечного фонда, предназначенного для пациентов с пневмонией и вирусом COVID-19. Так, на данный момент в городе доступно 5 637 коек, что составляет 44,9% от всего фонда. Об этом сообщают в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Кроме этого, постепенно петербургские больницы возвращаются к штатному режиму. В ближайшее время, а именно с 15 февраля, Детская клиническая больница №5 им. Филатова возобновит свою привычную работу по хирургическому профилю. С 8 февраля городская Мариинская больница выделит для плановых госпитализаций 588 коек, которые ранее предназначались пациентам с «ковидом».