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Цена на самую дешёвую квартиру в Петербурге превысила 1,5 млн рублей

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© Фото: pixabay.com

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Самая дешёвая квартира в Санкт-Петербурге находится в Красном селе, в поселке Хвойный.

По данным с сайтов по продаже недвижимости, самая низкая по стоимости квартира в Санкт-Петербурге находится в Красном селе, в поселке Хвойный.

Цена данной квартиры, которая площадью 25 квадратных метров, составляет 1,7 миллионов рублей.
Эксперты по недвижимости подчёркивают, что рынок обладает и более дешёвыми варианты. Так, например, однокомнатные квартиры, которые могут быть переделаны в студийный тип. Одну из такого типа квартир площадью 15 квадратных метров есть возможность купить за 1,5 миллиона рублей.

Однако специалисты предупреждают покупателей. Им рекомендуется при осуществлении покупки новой квартиры студийного типа выдержать некую паузу для принятия взвешенного решения. Такой своет эксперты дают, так как у подобной единцы недвижимости может быть обнаружен ряд недостатков.

По мнению генерального директора агентства недвижимости "Невский простор" Александра Гинковера, бывшие комнаты не могут являться отдельным жилым помещением. Чаще всего приобретение подобного рода недвижимости производится исключительно за наличные расчёт.

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