Почти 27 тысяч петербуржцев были обследованы на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки 26 922 горожанина прошли тестирование на наличие или отсутсвие коронавирусной инфекции.

Сообщается, что с 25 января в городе наблюдается снижение распространения инфекционного заболевания.

Также более 78 тысяч жителей Санкт-Петербурга сделали прививку против коронавруса.

Недавно Санкт-Петербург.ру писал, что в городе отмечается высокий скачок роста заболеваемости коронавирусной инфекции, однако число свободных коек в городе также повышается, соответственно, госпитализации сокращаются.