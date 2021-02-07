В Петербурге произошёл скачок заболеваний COVID-19 на 88% за неделю

В Санкт-Петербурге произошёл скачок новых заболеваний коронавирусной инфекцией на 88% на фоне сравнения с прошлой субботой. Однако во время роста заболеваемости число госпитализированных пациентов уменьшилось.

По сообщению в информационной сводке городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге коронавируса, количество свободных мест на госпитализацию в Санкт-Петербурге увеличилось до 5637. Это в общей сложности 44,9% от общего числа коек в городе.

В субботу, 6 февраля, в Петербурге подтвердилось заражение коронавирусом у 2466 человек. Но оперштаб проинформировал только о 1248 заражённых. Также заметно снижение число выздоровевших с прошлой субботы, оно снизилось на 27%, до 3 409.

"С учетом большого числа наблюдаемых активных больныхCOVID-19, а также регистраций значительного количества новых случаев заболевания и госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, противоэпидемические мероприятия в городе не прекращаются", - информирует Смольный.