Перминов сообщил, когда медучреждения Ленобласти вернутся к обычной работе

4 февраля на вопросы жителей Ленинградской области ответил член Совета Федерации и сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.

Житель Гатчинского района задал вопрос о сроках возвращения Сиверской районной больницы и ее поликлиник к обычной работе.

Перминов сообщил, что медицинские заведения Ленинградской области возобновят обычную работу, как только эпидемиологическая ситуация в районе нормализуется. Сенатор отметил, что угроза вируса, вероятно, снизится в Готчинском районе летом текущего года. От отметил, что в ряде районов области угроза вируса уже снизилась.