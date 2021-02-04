За последние сутки в Петербурге тест на COVID-19 сдали около 27 тыс. человек

В Санкт-Петербурге за последние сутки тест на коронавирусную инфекцию сдали 26 922 человека. Об этом сообщается в пресс-службе администрации Петербурга.

Кроме того, в Северной столице продолжают свою деятельность волонтеры, которые помогают нуждающимся петербуржцам таким, как пенсионеры, малообеспеченные многодетные семьи и те, кто живет один. За все время, с 5 октября, добровольцы выполнили 4867 заявок.

Также стоит отметить, что за прошедшие 24 часа в Петербурге коронавирусом заразилось 1916 человек. Смогли побороть инфекцию 3627 петербуржцев. Жертвами инфекции стали 55 человек.