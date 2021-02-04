Петербургские врачи вытащили ковид-пациента «с того света»

В Санкт-Петербурге медики городской больницы Святого Великомученика Георгия спасли жизнь человеку, у которого диагностировали коронавирус. Мужчина 45 лет провел около 40 минут в состоянии клинической смерти. Однако врачи не опускали руки и смогли реанимировать пациента. В среду, 3 февраля, выздоровевшего уже отпустили домой.

В воскресенье, 10 января, мужчина поступил в медучреждение, где у него обнаружили COVID-19, осложненный массивной тромбоэмболией легочной артерии.

«11 января у больного развилась массивная тромбоэмболия легочной артерии, сопровождавшаяся клинической смертью продолжительностью более 40 минут», — заявили в пресс-службе больницы. Также они отметили, что реанимация увенчалась успехом и удалось восстановить эффективную сердечную деятельность.