За три дня послабления ограничений петербургские бары на треть увеличили свой оборот

Эквайринговый бизнес ВТБ предоставил данные, согласно которым в минувшие выходные оборот петербургских баров увеличился на треть по сравнению с выходными 23 и 24 января, когда еще действовали ограничительные меры. Минувшие выходные 30 и 31 января уже попали под послабления противовирусных мер, действовавших в Петербурге ранее.

Напомним, 30 января вступили в силу изменения, внесенные в постановление №121. Они позволяют работать общественным заведениям в ночное время.

Для сравнения в Москве в первые выходные после отмены ограничений на ночную работу баров количество транзакций выросло на 40%.