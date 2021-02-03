Беглов не собирается отменять масочный режим в городе

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, внес большое количество изменений в повседневную жизнь горожан на фоне коронавирусной инфекции. Многие ограничения были сняты уже 30 января.

Напомним, что глава города разрешил с 30 января общепитам работать круглосуточно. Также допустил увеличение заполняемости залов в кинотеатрах, цирках и театрах, до 50%. Кроме того, возобновится работа океанариумов, но с некоторыми ограничениями по посещению.

Однако такие ограничения, как доступ организованных групп детей до 16 лет в цирк и театры, а также масочный режим продлятся до 15 мая.