За последние сутки в Петербурге коронавирус унес 83 жизни

Коронавирус унёс за минувшие сутки жизни ещё 83 петербуржцев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в воскресенье, 7 ноября. Суточный показатель смертности не опускается ниже отметки в 80 летальных исходов с 31 октября. Однако смертность снижается второй день подряд после пика 5 ноября, когда в городе умерло максимальное с середины июля количество больных — 89 человек.

Сейчас Санкт-Петербург занимает третье место по количеству суточных заражений коронавирусом (2551). Лидирует Москва (4975), на втором месте – Московская область (3297 ).