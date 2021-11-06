В Петербурге талонов на первичную вакцинацию от коронавируса становится меньше

В Петербурге обнаружили дефицит талонов на первичную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Как сообщается на портале «Здоровье петербуржца», в Московском, Кировском, Адмиралтейском, Фрунзенском, Выборгском и Красносельском районах Северной столицы в большинстве случаев записаться на первичную вакцинацию можно только на вторую половину ноября.

Председатель городского комздрава Дмитрий Лисовец на одной из последних пресс-конференций рассказал, что проблем с отсутствием талонов на вакцинацию в Санкт-Петербурге нет. Однако, по словам петербуржцев, при переходе на порталы "Здоровье петербуржца" или "Госуслуги", талонов на прививку не оказывается.

Пройдя вакцинацию от COVID-19, жители Санкт-Петербурга получают соответствующий QR-код. Пожилые граждане, которые не имеют профиля на портале "Госуслуги", могут получить документ в бумажном виде. Справку им выдадут прямо в прививочном пункте.