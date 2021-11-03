150 беременных полностью привились в Петербурге

В Санкт-Петербурге в настоящее время от коронавируса привились около 150 беременных женщин. Как сообщает председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в ТАСС, такие показатели власти совершенно не устраивают. В скором времени планируется провести выездные проверки, по женским консультациями.

«Посмотрим, насколько там присутствует информация о возможности вакцинироваться и насколько сами акушеры-гинекологи знают об этом», – отметил Лисовец.

Вакцинация будущих мамочек началась в Санкт-Петербурге с сентября. Беременным можно использовать лишь один препарат, одобренный Минздравом России - «Спутник V». Есть определенные ограничения: прививку можно делать на сроке от 22 недель беременности и выше.