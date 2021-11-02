В петербургском метро оштрафовали нарушителей масочного режима

Сотрудники Комитета по транспорту совместно с работниками петербургского метрополитена проверили, как пассажиры соблюдают масочный режим в метро. Во вторник,2 ноября, в вестибюле, на платформе и в вагонах на станции метро «Александра Невского» контролеры ловили нарушителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Основное внимание было уделено разъяснению необходимости ношения масок в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Главная цель рейда - не оштрафовать, а предупредить нарушения.

Безмасочники заплатят штраф в размере 4 тысяч рублей. Если это повторное нарушение, то сумма составит 5 тысяч.