Неофициально переболевшие COVID петербуржцы могут получить QR-код

В комитете по здравоохранению объяснили, как жители Санкт-Петербурга, которые переболели COVID без обращения в поликлиники, смогут получить QR-код. В скором времени будет направлено соответствующее постановление в районные медучреждения.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец во время онлайн-брифинга ТАСС, неофициально переболевшим нужно будет сдать тесты ПЦР и на антитела. При наличии последних, пациентам необходимо обратиться в поликлинику.

«Если комиссия посчитает, что предоставленной информации достаточно, чтобы подтвердить перенесенное заболевание, то информация будет отнесена в федеральный регистр информационной системы, оттуда она попадет на портал «Госуслуги», и пациенту оформят QR-код», – поделился Дмитрий Лисовец.