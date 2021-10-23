В Петербурге огромная очередь желающих привиться от коронавируса выстроилась в ТЦ "Галерея"

В субботу, 23 октября, многие жители Санкт-Петербурга решили сделать прививку от коронавируса. Так, огромная очередь на вакцинацию образовалась в торговом центре «Галерея».

Пользователи соцсетей выложили несколько видео, на которых видно, что к самому крупному пункту вакцинации в городе выстроились десятки желающих привиться. По словам очевидцев, очередь была замечена в половине одиннадцатого утра.

"Народ очнулся", — пишут пользователи сети.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам рассказали, как получить QR-код, если переболел COVID-19 неофициально.