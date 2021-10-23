Петербуржцам рассказали, как получить QR-код, если переболел COVID-19 неофициально

Власти Петербурга рассказали, как получить QR-код переболевшего коронавирусом, если официального диагноза не было. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Петербуржцев этот вопрос стал беспокоить после того, как правительство города выпустило постановление о введении QR-кодов.

«Если гражданин не обращался в поликлинику для лечения, а также при лечении от ковида в больнице, но без дальнейшего обращения в поликлинику, необходимо обратиться в свою поликлинику с выпиской из больницы или положительным ПЦР-тестом для внесения данных и формирования QR-кода переболевшего», — ответили в пресс-службе администрации города.