Для больных COVID-19 в Петербурге развернуто 9,5 тысяч коек

Председатель петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о ситуации с койками для пациентов с коронавирусом. Он заявил, что сейчас в Северной столице развернуто 9488 коек. В случае необходимости коечный фонд пополнят мощности комплекса "Ленэкспо".

«На утро было свободно порядка 1 800 коек. Поэтому мы рассчитываем, что в ближайшей перспективе, недельной по крайней мере, нам не потребуются новые коечные мощности», ― поделился Лисовец в эфире канала «Санкт-Петербург» в среду, 20 октября.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Петербурге уже пятый день подряд превышает 3 тыс. человек.