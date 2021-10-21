В Петербурге число детей больных коронавирусом выросло втрое

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге среди детей выросла втрое, по сравнению с летом текущего года. Об этом сообщила главный врач детской городской клинической больницы № 5 Людмила Исанкина.

«Сейчас наблюдаем рост заболевания коронавирусной инфекцией. Если летом у нас находилось на лечении пациентов с диагнозом COVID-19 где-то порядка 40, то на сегодняшний день их 117,»— рассказала Исанкина.

Она также отметила, что дети стали чаще болеть с проявлением пневмонии. Зафиксированы случаи, когда ребята попадают в реанимацию.