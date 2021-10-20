В Петербурге рассмотрят вопрос о нерабочей неделе

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что региональные власти рассмотрят вопрос о нерабочих днях из-за повышенной заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет "Интерфакс".
"Петербург будет рассматривать, и губернатор примет решение", - заключил заместитель главы города.
Эргашев пообещал, что региональные власти полностью выполнят поручения президента и премьер-министра.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Ее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Некоторым регионам она предложила это сделать уже с 25 октября.