Жители Петербурга хотят создать народную дружину для отлова антимасочников

В Петербуге горожане решили не ждать штрафов за нарушение масочного режима и предложили создать народную дружину, чтобы та ловила безмасочников и предупреждала их о будущих последствиях. Об этом пишет издание МК.ru

Власти Петербурга предупредили граждан, что контроль ношения масок в общественном транспорте будет усилен — штрафовать будут не только тех, кто ездит без средства индивидуальной защиты, но и тех, кто спускает его на подбородок, оставляя нос открытым.

Активисты предложили взять контроль на себя — собрать народную дружину из добровольцев и отправиться в просветительскую работу. Петиция с данным предложением появилась на сайте Change.org. Такой метод поможет петербуржцам сэкономить, так как штрафы, анонсированные властями, могут сильно ударить по кошельку.