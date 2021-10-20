В Петербурге начали строить центр протонной терапии

На Глухарской улице в Приморском районе Санкт-Петербурга начались строительные работы нового корпуса центра протонной терапии. Во вторник, 19 октября, на месте нового корпуса установили закладной камень. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Глава Петербурга Александр Беглов отметил, что медучреждение позволит увеличить объемы высокотехнологичной онкологической помощи.

«Мы давно и плодотворно сотрудничаем с институтом имени Березина. Это стратегический партнер города и один из крупнейших частных инвесторов в медицину в нашей стране. Для нас очень важно, что такие инновационные проекты реализуются, несмотря на сложную ситуацию. Новый госпитальный корпус позволит увеличить объемы высокотехнологичной онкологической помощи, сделает ее более доступной для пациентов», – заключил губернатор.

В состав комплекса войдут физкультурно-оздоровительный центр, пансионат для родственников пациентов и приглашённых специалистов. На базе нового онкоцентра будут готовить рентгенологов и радиотерапевтов.