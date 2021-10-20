Петербургские рестораторы прогнозируют убытки из-за введения системы QR-кодов

Владельцы ресторанного бизнеса в Санкт-Петербурге опасаются, что после введения QR-кодов их заведения потерпят убытки. Поэтому они обратились к властям города с просьбой пересмотреть систему ограничений.

Так, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин приводит в пример Башкирию, где после введения ограничений люди почти перестали ходить в кинотеатры.

С ноября в Санкт-Петербурге будет вводиться система прохода по QR-кодам. С 1 ноября они будут действовать на мероприятиях численностью более 40 человек. С 15 ноября их нужно будет показывать при посещении культурных заведений, фитнес-клубов и бассейнов, с 1 декабря – ресторанов, ТЦ, отелей.