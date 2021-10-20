В Петербурге за спущенную маску в общественном транспорте грозит штраф

Вечером 19 октября стало известно, что нарушителями будут признаваться не только безмасочники в общественном транспорте, но и пассажиры, которые спускают маску на подбородок, оставляя открытым нос. За это будут грозить штрафы. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на представителей Комитета по транспорту.

Попавшиеся в первый раз нарушители должны заплатить 4 тысячи рублей. Штраф в 5 тысяч ждет пассажиров, которые повторно игнорируют масочный режим. В комитете по транспорту объяснили, что спущенная маска не используется по назначению. Она не прикрывает органы дыхания, что означает правонарушение.