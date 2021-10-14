В военных медучреждениях Петербурга выделили 250 коек для гражданских с коронавирусом

Об этом в пресс-службе Западного военного округа сообщили 13 октября. Значительную роль в помощи больным сыграли и новые многофункциональные медцентры ЗВО, созданные в 2020 году. На сегодня для заболевших коронавирусом в городе развёрнуты уже 8,3 тыс. коек, большинство из которых заняты пациентами.



Также военные медики привили от коронавируса более 25 тысяч человек. Заместитель начальника медицинского управления ЗВО Альберт Жорняк рассказал, что вакцинация среди военных уже завершена. Привит личный состав и 65 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.