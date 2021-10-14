Со следующей недели в Петербурге на посещение мероприятий могут ввести QR-коды

Правительство Петербурга готовится усилить коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости. Власти Северной столицы хотят запретить посещение определенных мест тем гражданам, у кого нет QR-кода, подтверждающего статус вакцинированного или переболевшего.Постановление может появиться уже на следующей неделе.

Без QR-кода нельзя будет посетить выставочные, культурные, спортивные и иные мероприятия с числом участников более 75 человек, в том числе свадьбы и похороны. Введение доступа по QR-кодам в рестораны и салоны красоты пока не обсуждается.