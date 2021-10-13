Минздрав разрешил клинические исследования новой вакцины от COVID-19

Минздрав России разрешил испытания назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Ведомство разрешило провести II фазу испытаний. Спрей также будет двухкомпонентным, как и оригинальная версия вакцины Центра им. Гамалеи. Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года.



Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. На данный момент в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса — "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".