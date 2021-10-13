В Петербурге на 20% выросла заболеваемость детей

В Петербурге в первые недели октября в среднем на 20% выросла заболеваемость детей. По сообщению администрации города, в сентябре в городскую клиническую больницу № 5 им. Филатова в день поступало 66 детей, в октябре уже по 85. При этом не менее 25% пациентов не госпитализируются. Они отпускаются на домашнее лечение. За последнюю неделю в больницу Филатова поступило 596 пациентов инфекционного профиля. Из них с ковидом — менее 15%. С пневмониями — около 13%. Остальные пациенты — с иными инфекциями.

Маленьких горожан, больных коронавирусом, принимают только два медучреждения— больница Филатова и Педиатрический университет.