В Петербурге увеличивается число желающих привиться от COVID-19

Комитет по здравоохранению Санкт-Петребурга в субботу, 9 октября, сообщили, что число желающих привиться от коронавирусной инфекции начало расти.

Так, в пятницу, 8 октября, количество привившихся от COVID-19 за сутки побило рекорд. За прошедший день количество вакцинированных достигло 9496 петербуржцев. Стоит отметить, что 5012 из них привились вакциной «Спутник Лайт».

Кроме того, появилась информация о том, что за последние сутки с учетом второго компонента вакциной «Спутник V» привились 13 тыс. 791 петербуржец. Число привитых «Спутником Лайт» достигло 11 тыс. 109 человек.

Также отметим, что на сегодняшний день в стационарах Северной столицы с COVID-19 и пневмониями лежат 6107 жителей Петербурга. На амбулаторном лечении находятся 29 тыс. 789 пациентов.