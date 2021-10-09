В Петербурге могут ввести новые коронавирусные ограничения

Глава Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в связи с высоким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, в Северной столице могут появиться новые ограничения.

«Возглавляя комитет по здравоохранению, я могу сказать, что любое ограничительное мероприятие, которое приведёт к снижению заболеваемости, должно быть введено и будет мною поддержано: будь то ограничение передвижения или обязательная вакцинация для каких-то категорий жителей, медработников, работников сферы образования», — заявил глава ведомства.

Также Лисовец добавил, что если ситуация будет требовать, то действия будут приниматься незамедлительно. Кроме того, глава Комздрава сообщил о возобновлении работы некоторых городских стационаров.