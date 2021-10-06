На Рябовском шоссе в жилом доме произошел взрыв газа

В Санкт-Петербурге на Рябовском шоссе в одном из жилых домов произошел взрыв газа. Об этом сообщил информированный источник. Сообщение в диспетчерскую службу МЧС поступило около 11:30 6 октября.

Сообщается, что во время взрыва повреждены фасад дома, а также остекление. Кроме того, всех жителей дома эвакуируют. Местом взрыва стало совмещенное помещение ванной и кухни.

«Причины хлопка выясняются. По предварительным сведениям, – нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Техническое обслуживание проводилось 1 марта 2021 года», — сообщили в «ПетербургГазе».

По предварительной информации пострадал один человек. Он был госпитализирован сотрудниками полиции.