Комздрав не видит проблемы в сломанном аппарате КТ в Покровской больнице

В пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что в Покровской больнице сломался единственный аппарат компьютерной томографии (КТ). Стоит отметить, что медицинское учреждение принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.

Однако городской Комздрав не видит в этом существенной проблемы, потому что петербуржцы могут сделать рентген.

На сегодняшний день в больнице находится около 600 пациентов. Теперь специалистам предстоит отремонтировать сломанный аппарат.

Стоит отметить, что аналогичный прибор находился в частной клинике, которая арендует здание на территории Покровской больницы, но он тоже сломался.