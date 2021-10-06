Уличные шатры для вакцинации от COVID-19 начали закрывать

В Санкт-Петербурге из-за погоды начали закрываться уличные шатры ддя проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Северной столицы.

Так, прекратил свою работу шатер около метро «Приморская». В нем прививку от COVID-19, сделали более 1 тыс. человек. На следующей неделе закроется шатер в Парке 300-летия Петербурга.

В городском Комздраве отметили, что уличные пункты вакцинации закрывают из-за погоды, так как после прививки необходимо находиться 30 минут под наблюдением врача, а в шатрах таких условий нет.