За выходные полицейские поймали более 300 «лихачей»

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в прошедшие выходные сотрудники ДПС провели рейд по выявлению нарушителей скоростного режима на дорогах. Проверка проводилась на основных магистралях Ленобласти.

За время рейда правоохранители поймали более 300 нарушителей, которые превысили максимально разрешенную скорость. Около 140 водителей превысили скорость более чем на 40 км/ч.

Кроме того, троим автомобилистам грозит лишение прав на 1 год, за превышение скоростного режима на 60 км/ч. Одним из наиболее запоминающихся нарушителей стал генеральный директор одной из компаний в Северной столице. Он разогнал свой Porsche Cayenne до 170 км/, двигаясь по трассе Скандинавия.