Для работников Петербурга вводят новые требования по вакцинации от COVID-19

В Санкт-Петербурге введут новые требования для вакцинации сотрудников, которыу Смольный предоставил этим летом.

Так, с 1 октября 80% работников общепита, а также сервисов доставки продуктов, кинотеатров, фитнес-центров, парикмахерских, бассейнов и бань должны иметь в наличии справку о том, что они прошли вакцинацию или о перенесенном заболевании.

Кроме того, с 15 октября, подобные правила будут распространяться на сотрудников компаний, которые занимаются туристическим и гостиничным бизнесом, а также розничной торговлей и перевозкой пассажиров.

Также новые требования касаются сотрудников, которые работают с сфере образования , здравоохранения, социального обслуживания и соцзащиты.